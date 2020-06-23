Общество

Газета.RuГазета.RuПутин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к гражданам, трансляция которого велась в эфире "Россия 24".
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Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

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ДОМ.РФ оценил объем попадающего под льготную ипотеку жилья

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В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

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Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа

Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
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