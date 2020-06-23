Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
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Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к гражданам, трансляция которого велась в эфире "Россия 24".В источнике
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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 12:09