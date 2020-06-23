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Газета.RuГазета.Ru

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к гражданам, трансляция которого велась в эфире "Россия 24".В источнике
Подробнее о событии

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

РБК02:00

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известия23:08

Эксперты оценили экономические новшества «от Путина»

Московский Комсомолецвчера в 13:34

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАСС17:22

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт

Интерфаксвчера в 12:09
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Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости19:39
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новостивчера в 13:39
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК00:00
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Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ruвчера в 06:43
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Дональд Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем

В рамках договоренностей США сохранили пошлины на часть китайских товаров, а КНР обязалась закупить американскую продукцию и услуги на сотни миллиардов долларов, чтобы нейтрализовать дисбаланс в торговых отношениях.
Эхо Москвывчера в 22:06
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Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем.
Znak.comвчера в 07:20
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Федерация биатлона Москвы выдвинула Зайцеву кандидатом в правление СБР

Федерация биатлона Москвы (ФБМ) выдвинула кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР), сообщил РИА Новости глава ФБМ Сергей Рожков.
РИА Новостивчера в 15:52
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Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК17:46
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