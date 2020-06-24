Общество

МИР 24МИР 24Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки

Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам. Воспользоваться кредитом на особых условиях можно будет жителям крупных городов.
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Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки для россиян

BFM.ru13:08

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известиявчера в 23:08

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАССвчера в 17:22

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

РБК02:00

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

ДОМ.РФ оценил объем попадающего под льготную ипотеку жилья

Интерфаксвчера в 13:02
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Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Кавказ Пост 00:58
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Газета.Ru вчера в 16:19
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Политика

Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приглашенных в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов, прошлые и будущие победы, а также за единение.
РБК 08:06
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Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

CT news 13:11
Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Армия и оружие

Ким Чен Ын решил отложить план военных действий против Южной Кореи

«В рамках предварительного заседания была дана оценка ситуации и принято решение отложить план по военным действиям против Юга, представленный ранее Генеральным штабом КНА», - отмечается в сообщении агентства.
Актуальные Новости 01:39
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Общество

Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» одолел «Шеффилд» в матче АПЛ

Газета.Ru 15:01
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
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Политика

Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета 14:44
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Шоу-бизнес

Участник группы «Иванушки International» переезжает жить в Испанию

Турченко сказал, что считает Испанию одной из самых лучших стран для комфортного проживания.
RuNews24.ru 04:55
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Общество

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Происшествия

Суд продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова

Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, передаёт РИА Новости.
RT на русском 14:38
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Происшествия

Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи

Московский Комсомолец 05:17
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Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
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Космос

Стало известно, когда Crew Dragon вернется на Землю

Космический корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заместителя руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивена Стича.
Газета.Ru 15:15
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
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Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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