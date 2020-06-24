Общество
МИР 24Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки
Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам. Воспользоваться кредитом на особых условиях можно будет жителям крупных городов.
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Происшествия
Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за будущие победы
Президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приглашенных в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов, прошлые и будущие победы, а также за единение.
РБК 08:06
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Армия и оружие
Ким Чен Ын решил отложить план военных действий против Южной Кореи
«В рамках предварительного заседания была дана оценка ситуации и принято решение отложить план по военным действиям против Юга, представленный ранее Генеральным штабом КНА», - отмечается в сообщении агентства.
Актуальные Новости 01:39
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину
Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одолел «Шеффилд» в матче АПЛ
Газета.Ru 15:01
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
Политика
Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета 14:44
Шоу-бизнес
Участник группы «Иванушки International» переезжает жить в Испанию
Турченко сказал, что считает Испанию одной из самых лучших стран для комфортного проживания.
RuNews24.ru 04:55
Общество
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ
Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Происшествия
Суд продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова
Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, передаёт РИА Новости.
RT на русском 14:38
Происшествия
Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Космос
Стало известно, когда Crew Dragon вернется на Землю
Космический корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заместителя руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивена Стича.
Газета.Ru 15:15
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27