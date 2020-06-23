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Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».В источнике
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Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки для россиян

BFM.ru13:08

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

РБК02:00

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известия23:08

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАСС17:22

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт

Интерфаксвчера в 12:09
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru14:52
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили большое число заявлений на электронное голосование

В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили техническим сбоем слишком большое число заявлений на электронное голосование.
Эхо Москвы14:03
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Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости10:40
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