Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 12:09