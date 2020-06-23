Общество
АгробукПутин предложил расширить программу льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 12:09
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Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Экономика
Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное.
Ведомости вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Асмус высказалась о версиях её развода с Харламовым
В Интернете появилось множество версий развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, и актриса вынуждена на них реагировать.
News.ru 09:44
Общество
Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами
Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты.
Вести.Ru 10:57
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Спорт
США могут отказаться от финансирования WADA
Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если оно не предпримет серьезных шагов по реформам, сообщает Washington Post.
РИА Новости 09:22
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Кино
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания вчера в 06:23
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани
ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
Bobsoccer 04:13
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета 22 июня в 11:17
Игры
The Last of Us 3: Нил Дракманн рассказал о возможности создания игры
Дракманн считает, что создание продолжения, передающего эмоции подобные оригиналу и сохраняющего его дух было проблемой при создании второй части.
Городской портал Новый Нижний 09:00
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Авто
Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
В Сети появилась информация о том, что автопроизводитель Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который был назван прямым конкурентом Toyota Highlander.
32CARS.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru 07:37
Общество
Погибшую на Бали Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Instagram Тело погибшей в ДТП на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как блогер Настя Тропицель, будет кремировано 25 июня без присутствия родных.
РЕН ТВ 11:14
Футбол
Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА
РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Metaratings 07:42
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: определился фаворит матча АПЛ
24 июня в матче 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:40
Происшествия
В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русском вчера в 09:52