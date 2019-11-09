Политика
Вести.RuПутин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. С такой идеей он выступил на конференции ARTIFICIAL INTELLIGENCE JOURNEY 2019, которая проходит в Москве 8-9 ноября. Трансляцию с форума вел телеканал "Россия 24".
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Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:56
Единоборства
Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27
Политика
Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Фигурное катание
Что говорили российские фигуристы после этапа Гран-при в Китае
"Стараюсь показывать всё, что умею" Россиянка Анна Щербакова стала победительницей четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию.
RT на русском 11:36
Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России
Российская газета 10:49
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском 10:36
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Культура
В слезах выбежала Полина Гагарина из студии шоу «Голос»
Полина Гагарина сразу поняла кто поет и вспомнила Егора. Девушка не смогла сдержать слез.
Privet-Rostov.ru 11:25
Происшествия
Против экс-главы Элисты возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания — главы города Элиста, сообщили 9 ноября ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия.
REGNUM 13:34
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла
Команда российской сборной смогла победить национальную команду Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.
Ореанда-Новости 10:36
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.
Известия 13:09
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Политика
Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей
В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».
РБК 12:39
Футбол
«Сочи» представил болельщикам Варданяна
В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.
Спорт-Экспресс 12:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед».
Спорт-Экспресс 11:55
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Известия 09:24
Политика
Дональд Трамп поздравил немцев с юбилеем падения Берлинской стены
Берлинская стена рухнула 9 ноября 1989 года.
Говорит Москва 11:17
Экономика
МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.
ТАСС 13:17