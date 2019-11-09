Политика

Вести.RuВести.RuПутин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. С такой идеей он выступил на конференции ARTIFICIAL INTELLIGENCE JOURNEY 2019, которая проходит в Москве 8-9 ноября. Трансляцию с форума вел телеканал "Россия 24".
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