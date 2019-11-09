Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. С такой идеей он выступил на конференции ARTIFICIAL INTELLIGENCE JOURNEY 2019, которая проходит в Москве 8-9 ноября. Трансляцию с форума вел телеканал "Россия 24".

Политика В Польше задержан один из лидеров украинских националистов Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.

Общество В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.

Общество В Китае сняли рыбу с человеческим лицом Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Гаджеты ОС Windows 10 запустили на калькуляторе Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.

Музыка Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.

Армия и оружие Турция раскритиковала США за заявления о месторождениях нефти в Сирии Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.

Политика В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены О других мероприятиях Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября.

Общество Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.

Здоровье Названы 6 «убийц» иммунной системы Чтобы сохранить здоровье, следует избегать 6 вещей, которых в специализированных кругах называют «убийцами» иммунной системы.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Политика Зеленский поручил разработать стандарт новостей для СМИ Украинский президент Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить законопроект о требованиях и стандартах новостей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на указ, опубликованный пресс-службой лидера.

Футбол «Рубин» проиграл «Динамо» и опять не забил «Рубин» проиграл в домашнем матче 16 тура РПЛ против московского «Динамо».

Здоровье Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.