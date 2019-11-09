Политика
ИзвестияПутин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей. «Эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России», — подчеркнул он.
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Путин: Россия может стать лидером в области искусственного интеллекта
Московский Комсомолецвчера в 10:50
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Раскрыты обстоятельства гибели «Паши Фейсконтроля»
Знакомый промоутера Павла Пичугина, который был известен как "Паша Фейсконтроль", музыкант Дмитрий Ежиков высказался об обстоятельствах его смерти.
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Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
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Акимов назвал сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей
Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в следующем году в тестовом режиме может заработать система поощрения аккуратного стиля вождения.
РБК вчера в 15:03
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В ВКС РФ объявили о начале модернизации систем ПВО
Красная весна вчера в 16:56
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru вчера в 15:54
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 вчера в 07:38
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru вчера в 12:42
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 08 ноября в 11:28
Хоккей
«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею победила США в финале Кубка вызова
RT на русском 00:13
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 07 ноября в 11:01
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова вышла в глубоком декольте на юбилее Крутого в Дубае
67-летняя «императрица» вышла на сцену с глубоким декольте — глаз от него не могла оторвать мужская половина зрителей.
Super.ru вчера в 07:36
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
В Киеве у консульства Польши началась акция националистов
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
Говорит Москва вчера в 14:12
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Армия и оружие
Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47
Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.
Взгляд.ру 00:26
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
RT на русском вчера в 17:00
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 08 ноября в 09:41
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Общество
Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды
Губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
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Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Гаджеты
Составлен ТОП-10 самых мощных смартфонов на Android
Бенчмарк Antutu представил ТОП-10 самых производительных смартфонов под управлением ОС Android.
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Новая песня Назарова в честь победы «Спартака» над «Крыльями Советов»
Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
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В США научились делать водку из воды и воздуха
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Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05