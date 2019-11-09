Политика

ИзвестияИзвестияПутин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей. «Эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России», — подчеркнул он.
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Владимир Путин призвал существенно увеличить объем подготовки специалистов по искусственному интеллекту

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Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ

Коммерсантъвчера в 12:38

Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ

РИА Новостивчера в 10:59

Путин призвал поддержать стартапы в области ИИ

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Путин: Россия может стать лидером в области искусственного интеллекта

Московский Комсомолецвчера в 10:50

Путин: РФ способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта

ТАССвчера в 10:43

Путин предложил создать правила общения искусственного разума и человека

РБКвчера в 11:29
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Раскрыты обстоятельства гибели «Паши Фейсконтроля»

Знакомый промоутера Павла Пичугина, который был известен как "Паша Фейсконтроль", музыкант Дмитрий Ежиков высказался об обстоятельствах его смерти.
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Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
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Акимов назвал сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей

Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в следующем году в тестовом режиме может заработать система поощрения аккуратного стиля вождения.
РБК вчера в 15:03
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В ВКС РФ объявили о начале модернизации систем ПВО

Красная весна вчера в 16:56
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Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru вчера в 15:54
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«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

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Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC

В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru вчера в 12:42
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 08 ноября в 11:28
Хоккей

«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею победила США в финале Кубка вызова

RT на русском 00:13
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 07 ноября в 11:01
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова вышла в глубоком декольте на юбилее Крутого в Дубае

67-летняя «императрица» вышла на сцену с глубоким декольте — глаз от него не могла оторвать мужская половина зрителей.
Super.ru вчера в 07:36
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика

В Киеве у консульства Польши началась акция националистов

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
Говорит Москва вчера в 14:12
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Армия и оружие

Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47

Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.
Взгляд.ру 00:26
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Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

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Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 08 ноября в 09:41
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Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин

Автоновости дня вчера в 14:35
Фигурное катание

Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
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Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды

Губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
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Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
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Авто

Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку

Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
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Составлен ТОП-10 самых мощных смартфонов на Android

Бенчмарк Antutu представил ТОП-10 самых производительных смартфонов под управлением ОС Android.
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Новая песня Назарова в честь победы «Спартака» над «Крыльями Советов»

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
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В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
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CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
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Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко

В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
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