Недвижимость
ДЕЛА.ruПутин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых
Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Меры поддержки строительной отрасли были названы президентом в ходе совещания по вопросам ее развития в сложный экономический период.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
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