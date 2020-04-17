Недвижимость
Комсомольская правдаПутин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан. Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках.
Читать в источнике
Оценить3,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Комментарии
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Здоровье
Путин объявил об открытии инфекционной больницы в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство быстровозводимой больницы в Новой Москве 10 марта 2020 года, а 19 марта строители приступили к возведению лечебного блока медцентра.
Vademecum 13:23
Политика
В России испытывают пять препаратов от коронавируса
Пять препаратов для лечения коронавируса находятся на клинических испытаниях в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 09:29
Здоровье
Обнаружили ранние признаки тяжелой формы коронавируса
В результате специалисты выяснили, что коронавирус может принять тяжелую форму, если у инфицированных на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение уровней с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
МедиаПоток 15 апреля в 09:04
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации
Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
АБН вчера в 10:29
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Общество
Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности
Строительство в Московской области будет возобновлено при первой же возможности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 14:56
Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Кино
Чедвик Боузман экстремально похудел для роли в военной драме Спайка Ли
По сведениям Тайлера, Боузману пришлось резко похудеть для роли в фильме Da 5 Bloods, который снимает Спайк Ли.
Киноафиша России 05:20
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Футбол
«Спартак» решил не оставлять в команде чемпиона мира Андре Шюррле
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не намерен выкупать футболиста дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который выступает за «красно-белых» на правах аренды.
РБК 13:27
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Авто
Новый Volkswagen Tiguan R замечен без камуфляжа
На новых шпионских снимках модели Tiguan R предстал практически без камуфляжа.
SpeedMe вчера в 00:52
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Происшествия
В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом
Первый положительный тест на коронавирус получен у мужчины, лежавшего в больнице Армянска, в одной палате с ранее заболевшим.
Вести.Севастополь 03:02
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Общество
Депутаты Волгоградской облдумы раскрыли свои доходы
В собственности Шкарина находится квартира площадью 182,3 кв. м. Всего же о своих доходах за прошлый год отчитались около 30 депутатов регпарламента.
Волгоградская правда 13:25
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Технологии
Обновления для Windows 10 станут модульными
По мнению WindowsLatest, новый формат выпуска обновлений позволит Microsoft избавиться от многих проблемы в работе Windows 10, выпуская апдейты на рынок по мере необходимости.
RuNews24.ru 05:07
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46