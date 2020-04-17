Недвижимость

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан. Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий

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6 предложений Путина: как будут помогать строителям

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ТАССвчера в 10:36

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RT на русскомвчера в 12:17

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известия00:30

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 14:24
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Общество

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Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
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Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний вчера в 13:00
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Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
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Политика

Зеленский предсказал заражение COVID-19 до 10% украинцев в случае толп на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что до 10% украинцев могут заразиться коронавирусом, если на Пасху образуются толпы, пишет "Укринформ".
Газета.Ru 15:11
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В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной Луны

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Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
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Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

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Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
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В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
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ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
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Путин заявил о переносе парада Победы

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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации

Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
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Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
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В Брянской городской больнице №1 девушка заразилась коронавирусом

В четверг, 16 апреля, на портале государственных медицинских услуг Брянской области появилась жалоба жительницы Бежицы по имени Надежда Сайкова.
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Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

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