Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан. Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 503

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 5

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 5

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 746

Политика Зеленский предсказал заражение COVID-19 до 10% украинцев в случае толп на Пасху Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что до 10% украинцев могут заразиться коронавирусом, если на Пасху образуются толпы, пишет "Укринформ".

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 716

Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 38

Происшествия В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом Первый положительный тест на коронавирус получен у мужчины, лежавшего в больнице Армянска, в одной палате с ранее заболевшим. 11

Технологии The Verge: Microsoft готовит аналог Spotlight для Windows 10 На macOS есть прекрасное приложение Spotlight, которое позволяет быстро искать и запускать приложения, открывать файлы и так далее.

Происшествия В Брянской городской больнице №1 девушка заразилась коронавирусом В четверг, 16 апреля, на портале государственных медицинских услуг Брянской области появилась жалоба жительницы Бежицы по имени Надежда Сайкова. 10

Политика Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса «Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер. 825