Недвижимость

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан. Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках.
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