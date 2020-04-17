Недвижимость
Комсомольская правдаПутин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан. Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках.
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
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