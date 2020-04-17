Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан. Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках.

Общество Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии Виновный найден Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назван сторонниками теорий заговора главным и единственным виновным в распространении вируса COVID-19.

Политика Путин объяснил появление новых очагов коронавируса Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС. 7

Экономика Агентство Fitch понизило рейтинг Аргентины до неизбежного дефолта Долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины понизило с уровня «СС» на «С» («неизбежный дефолт») международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, 17 апреля сообщается на сайте организации.

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 612

Здоровье Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области. 12

Футбол «Спартак» не планирует выкупать Шюррле Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .

Здоровье Правительство разрешило лечить коронавирус китайским лекарством Правительство разрешило использовать для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин. 1,1K

Здоровье Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе. 138

Здоровье В Ухане насчитали еще 1290 жертв коронавируса Жертв заболевания оказалось на 1290 человек больше, пишет Associated Press. Согласно новым данным, число умерших достигло 3869 человек. 53

Общество Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 30

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 496

Политика Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.