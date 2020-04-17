Недвижимость

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан. Глава государства предложил уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5%годовых для покупателей квартир в новостройках.
Читать в источнике
Комментировать3,5K

Подробнее о событии

Ипотека под 6,5%: где купить квартиру до 8 млн рублей в Москве

РБК17 апреля в 09:03

Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%

Эхо Москвы16 апреля в 20:07

Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой программы льготной ипотеки

Pro Город Самара17 апреля в 02:57

Путин предложил новую программу льготной ипотеки

Бизнес журнал17 апреля в 02:12

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известия17 апреля в 00:30

«Дальневосточная ипотека» - кредит под 2% только у нас

Московский Комсомолец16 апреля в 23:37

Путин предложил запустить льготную программу ипотеки

Знамя труда (Сланцы)17 апреля в 07:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:31, Ашберн

Комментарии

Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель

Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
Российская газета 05:48
651
Общество

Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам

Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
10
Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
2,1K
Общество

Суд смягчил срок активисту Котову

Газета.Ru 10:01
38
Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
32
Авто

Редкая «Волга» с салоном из кожи крокодила выставлена на продажу

На сайте по продаже автомобилей Авто.ру появился очень редкий экземпляр – речь идет о «Волге» ГАЗ-3111, которая была выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
CarsWeek.ru вчера в 03:08
Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
106
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
3,5K
Общество

Названы серьезные очаги коронавируса в России

В ряде российских регионов есть серьезные очаги распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:36
4
Политика

Путин поддержал идею начать вакцинацию от коронавируса с врачей

В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин поддержал идею начать вакцинацию от коронавируса с врачей.
Форпост Северо-Запад 09:59
3
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
774
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми празднует Пасху

Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
RuNews24.ru 01:11
45
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

REGNUM 09:35
298
Экономика

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
64
Здоровье

Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
2
Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
18
Политика

Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
62
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Общество

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

"Яндекс" делает все тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта "Помощь рядом".
ТАСС 09:21
180
Авто

АвтоВАЗ может перенести сборку Lada 4x4 на завод Chevrolet Niva

Ранее, напомним, аналогичную «пробу пера» провели с Chevrolet Niva – кузов внедорожника прогнали по третьей линии главного конвейера АвтоВАЗа в Тольятти, не осуществляя, при этом, никаких сборочных операций.
Автоновости дня 08:11
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
6
Общество

В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (управляет ресторанами KFC).
Известия 08:44
5
Технологии

Стало известно, о чём мечтают нижегородцы в самоизоляции

Стало известно, о чём мечтают нижегородцы во время самоизоляции.
Нижегородская Правда 09:55
2
Общество

Центр Кантора выявил рост антисемитизма в мире

Центр Кантора выявил рост антисемитизма в мире 20 апреля Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете (Израиль) представил доклада об уровне антисемитизма в мире за 2019 год.
Коммерсантъ 09:59
Общество

Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России

Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:26
343
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,1K
Кино

Умер один из создателей «Тома и Джерри» Джин Дейч

Дилетант 09:00
Киберспорт

Создатели PvP-шутера Dino Squad вдохновлялись мультсериалом Dino-Riders

В Dino Squad игрокам выпадет роль доисторических ящеров, вооружённых не только клыками и когтями, но и фантастическими пушками.
Игромания.ру 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное