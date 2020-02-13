Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию. "Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу", - сказал глава государства на встрече с членами рабочей группы.
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Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

РИА Новости09:31

День голосования по поправкам в Конституцию может стать выходным

Газета.Ru10:00

Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

РБК08:04

Путин выступил против переноса другого выходного на день голосования по Конституции

Интерфакс08:03

Эксперты считают, что поправки в Конституцию учитывают мнения и интересы россиян

ТАСС11:26

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

RT на русском07:53

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в рабочий день

Эхо Москвы10:08
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