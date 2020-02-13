Политика
РИА НовостиПутин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию. "Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу", - сказал глава государства на встрече с членами рабочей группы.
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Космос
В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Политика
Кадыров оценил слова Путина о семье и браке
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Космос
Копии нашей цивилизации могут существовать и на других планетах
Политика
На новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Политика
США выдвинули новые обвинения против Huawei
США выдвинули два новых пункта обвинений против китайской компании Huawei, связанных с кражей данных, сообщает в четверг министерство юстиции США.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Происшествия
Бывший замглавы Новокузнецка Федорчук арестован на два месяца
Центральный районный суд Кемерово отправил под стражу на два месяца экс-заместителя главы Новокузнецка Андрея Федорчука.
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Армия и оружие
Эрдоган сдерживает Асада накоплением огневой мощи в Большом Идлибе
Как известно, ранее Эрдоган дал президенту Сирии Башару Асаду время до конца этого месяца свернуть все наступательные операции в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия) и отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, по периметру которой, согласно Сочинскому соглашению от 2018 года, было создано 12 «наблюдательных постов» ВС Турции.
Футбол
Тухель: не уверен, что Неймар сыграет с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Дижоном» в четвертьфинале Кубка Франции (6:1) оценил шансы бразильского форварда Неймара сыграть с «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Наука
Известно, как много пищевых отходов выбрасывают люди
Оказалось, люди выбрасывают гораздо больше пищевых продуктов, чем способны съесть.
Авто
В России появился особый Bentley Continental GT
Компания Bentley привезла в Россию один из ста выпущенных Continental GT Convertible Number 1 Edition от ателье персонализации Mulliner.
Армия и оружие
Глава Пентагона сообщил, что НАТО расширит свою миссию в Ираке
Страны НАТО согласились на расширение роли альянса на Ближнем Востоке, включая миссию в Ираке, заявил министр обороны США Марк Эспер 13 февраля, выступая на пресс-конференции в ходе съезда министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Космос
Новая миссия ЕКА по изучению Солнца будет создавать искусственное затмение
Следующей после недавно отправленной в космос солнечной миссии Solar Orbiter Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует запустить к нашему светилу миссию, состоящую не из одного, а сразу из двух аппаратов, под названием Proba-3.
Общество
Жителей хорватского города эвакуируют из-за бомбы Второй мировой
В 1944-1945 годах город Риека с населением всего в 150 тысяч человек подвергался постоянным англо-американским бомбардировкам и едва не был стерт с лица земли.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Армия и оружие
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Посольство России в Анкаре опубликовало в твиттере две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
Происшествия
На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Шоу-бизнес
Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист России Лев Лещенко рассказал, какую пенсию он получает. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Футбол
Малком: «Сезон в ЛЧ получился кошмарным для „Зенита“. Мы не сыграем даже в ЛЕ»
Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал неудачное выступление команды в Лиге чемпионов.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания BMW «разбавит» российский рынок целым рядом интересных новинок.
Политика
США предпочтет военным расходам строительство стены с Мексикой
США сокращают военные расходы, чтобы финансировать строительство стены с Мексикой, рассказывает ТАСС со ссылкой на газету The Hill .
Общество
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).