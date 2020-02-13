Политика
Газета.RuПутин: день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным.
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Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Армия и оружие
Начальник генштаба ВС РФ обсудил Идлиб с турецким коллегой
Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Общество
Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым
Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму, передает агентство городских новостей «Москва».
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
Алена Водонаева ответит за «быдло» и маткапитал в отделении полиции
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Общество
Глава ОСК оценил ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" превысит 300 миллионов рублей, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Здоровье
Главный нарколог Минздрава назвал треть россиян «тихими алкоголиками»
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал треть жителей России "тихими алкоголиками".
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»
Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о трансфере марокканского полузащитника Хакима Зиеша в лондонский «Челси».
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Общество
У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей
Расследователи выяснили, что чиновник передвигается на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Кремль опубликовал последнюю часть архивных фотографий Путина
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
За прошедший год количество российских регионов с дефицитом бюджета возросло вдвое — с 15 до 35.
Футбол
Вслед за Александром Кокориным в «Сочи» может отправиться Олег Шатов
Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале «Футбольные биги» сообщил, что вслед за Александром Кокориным в «Сочи» может отправиться 29-летний полузащитник «Зенита» Олег Шатов.
Футбол
Ханни: «Глушаков в „Спартаке“ всегда бился. И каждый день находил силы улыбаться»
Футбол
«ПСЖ» постарается удержать Мбаппе от перехода в «Реал»
Французский "Пари Сен-Жермен" намерен улучшить условия контракта Килиана Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в мадридский "Реал".