Политика

Газета.RuГазета.RuПутин: день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным.
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