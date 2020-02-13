Президент РФ Владимир Путин заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным.

Путин: день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным

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Общество Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму, передает агентство городских новостей «Москва».

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Происшествия В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.