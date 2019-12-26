Общество
КлопсПутин предложил смягчить две уголовные статьи для предпринимателей
Законопроект предлагает уточнить применение ст. 210 УК РФ о преступных сообществах в отношении представителей бизнес-структур; декриминализовать ч. 1 ст. 193 УК: невозврат выручки от реализованных товаров считать уголовно наказуемым только в том случае, если бизнесмена уже наказывали за это нарушение в административном порядке.
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с чего всё началось
В частности, в ч. 1 ст. 193 УК РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, указывается в пояснительной записке к законопроекту.Государственная Дума РФ02:53
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