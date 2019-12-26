с чего всё началось

Законопроект предлагает уточнить применение ст. 210 УК РФ о преступных сообществах в отношении представителей бизнес-структур; декриминализовать ч. 1 ст. 193 УК: невозврат выручки от реализованных товаров считать уголовно наказуемым только в том случае, если бизнесмена уже наказывали за это нарушение в административном порядке.

Путин предложил смягчить две уголовные статьи для предпринимателей

Политика МИД пообещал «зеркальный ответ» на санкции против «Северного потока-2» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного еженедельного брифинга ведомства заявила, что российская сторона зеркально ответит на американские санкции против дальнейшего строительства трубопровода «Северный поток-2».

Общество Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Авто Названы самые распространенные в России марки грузовиков По данным агентства «Автостат», в нашей стране числится 3 768 700 грузовиков, из которых 60% приходится на модели «КамАЗа».

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Шоу-бизнес Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.

Единоборства Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым» Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.

Армия и оружие Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Происшествия Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии "Посольство находится в контакте с властями кантона Ури для прояснения наличия россиян среди пострадавших при сходе лавины в Андерматте", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Общество В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.

Происшествия В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Россиянину с переломом руки диагностировали беременность В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Общество Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.