Общество

КлопсКлопсПутин предложил смягчить две уголовные статьи для предпринимателей

Законопроект предлагает уточнить применение ст. 210 УК РФ о преступных сообществах в отношении представителей бизнес-структур; декриминализовать ч. 1 ст. 193 УК: невозврат выручки от реализованных товаров считать уголовно наказуемым только в том случае, если бизнесмена уже наказывали за это нарушение в административном порядке.
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с чего всё началось
В частности, в ч. 1 ст. 193 УК РФ вносятся
 изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
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