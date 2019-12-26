с чего всё началось

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает смягчение уголовных статей для бизнеса. Документ опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Хоккей Стал известен состав сборной России на первый матч МЧМ-2020 Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Политика Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.

Происшествия В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Общество В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.

Религия РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в России Что касается цены, то покупатели интересовались смартфонами стоимостью 10-20 тысяч рублей, и моделями стоимостью от 50 тыс.

Происшествия Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Авто UzAuto Motors начнет производство 4 моделей Chevrolet для России Первые товарные SUV Chevrolet Traverse и Tahoe появятся уже в начале следующего года, а Equinox в начале второго квартала 2020 года.

Политика Притесняют Sputnik. Матвиенко призвала власти Эстонии одуматься Матвиенко Напомним, российский президент Владимир Путин, комментируя давление эстонских властей на журналистов Sputnik, сказал, что в Эстонии просто боятся правды, поэтому притесняют российские СМИ.

Космос Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь» Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.