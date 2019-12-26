Общество
Lenta.ruПутин предложил смягчить уголовные статьи для бизнеса
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает смягчение уголовных статей для бизнеса. Документ опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.
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с чего всё началось
В частности, в ч. 1 ст. 193 УК РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, указывается в пояснительной записке к законопроекту.Государственная Дума РФ02:53
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Общество
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Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
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Что касается цены, то покупатели интересовались смартфонами стоимостью 10-20 тысяч рублей, и моделями стоимостью от 50 тыс.
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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
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Компания Skoda Auto Россия передала полиции 3870 автомобилей дорожно-патрульной службы для всех федеральных округов страны.
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Первые товарные SUV Chevrolet Traverse и Tahoe появятся уже в начале следующего года, а Equinox в начале второго квартала 2020 года.
Политика
Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»
Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
Притесняют Sputnik. Матвиенко призвала власти Эстонии одуматься
Матвиенко Напомним, российский президент Владимир Путин, комментируя давление эстонских властей на журналистов Sputnik, сказал, что в Эстонии просто боятся правды, поэтому притесняют российские СМИ.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
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Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
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Армия и оружие
Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии, — SOHR
В сирийском районе Тель-Тамер, расположенном в северо-восточной провинции Хасаке, произошло столкновение между российскими и американскими военнослужащими, которое якобы переросло в рукопашную схватку.
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Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
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Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
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Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
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Путин поблагодарил Дмитрия Патрушева за виноградных улиток
Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.