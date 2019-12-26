Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин предложил смягчить уголовные статьи для бизнеса

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает смягчение уголовных статей для бизнеса. Документ опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.
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В частности, в ч. 1 ст. 193 УК РФ вносятся
 изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
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Новый законопроект о такси. Что изменится для водителей и пассажиров?

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Статью УК РФ по невозврату валютной выручки предлагается смягчить

Государственная Дума РФ02:53

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Газета.Ru02:51
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