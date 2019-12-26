с чего всё началось

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Происшествия В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.

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