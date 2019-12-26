Общество

REGNUMREGNUMПутин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Предпринимателей, которые ранее не подвергались административному штрафу за нарушение сроков репатриации валютной выручки, предлагается освободить от уголовной ответственности. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.
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В частности, в ч. 1 ст. 193 УК РФ вносятся
 изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
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