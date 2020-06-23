Экономика
3DNewsПутин предложил снизить налог на прибыль для IT-компаний до 3 %
Новую ставку налога в 3 % Путин назвал одной из самых низких налоговых ставок в мире. Она «даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская», отметил президент в видеообращении. Рынок сразу же отреагировал на заявления президента России.
Читать в источнике
Оценить521
с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.Секрет фирмы11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Кино
Съемки «Сватов» перенесли на год
УтроNews вчера в 13:06
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
Политика
Саакашвили рассказал о походах по клубам с Трампом
Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что ходил в ночные клубы с американским лидером Дональдом Трампом.
Известия 18:05
Армия и оружие
Истребители Rafale не помогут Индии в случае противостояния с Китаем в воздухе
Военное обозрение 09:50
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Космос
Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер
ИА Красная Весна 10:39
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru 09:06
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Космос
Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути
Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.
N+1 11:46
Политика
Россия решила отказаться от РЛС «Балхаш» в Казахстане
Москва 24 вчера в 08:00
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Энергетика
В России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Гаджеты
Apple официально представила iOS 14
МонаВиста вчера в 14:37
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Гаджеты
OnePlus разрабатывает новую линейку недорогих смартфонов
Разработкой новых смартфонов занимается группа креативных и увлеченных экспертов OnePlus под руководством Пола Ю. Этот человек собирает флагманы упомянутого бренда на протяжении пяти лет.
Anonsens 16:51
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Политика
Глава МИД Турции выступил за превращение Святой Софии в мечеть
"Греки вмешиваются, как если бы Константинополь и храм Святой Софии находились на их собственной территории", - отметил глава МИД.
Интерфакс 08:15
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс 10:00
Политика
РФ и Венгрия могут подписать новое газовое соглашение в 2021 году
В настоящее время Венгрия имеет договоренности с "Газпромом" о поставках 4,2 миллиарда кубометров газа в период с октября 2020 по октябрь 2021 года По итогам 2019 года поставки в Венгрию составили 10,522 миллиарда кубометров, в первом квартале 2020 года - 1,238 миллиарда кубометров.
РЕН ТВ 18:37
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37