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Путин предложил снизить налог на прибыль для IT-компаний до 3 %

Новую ставку налога в 3 % Путин назвал одной из самых низких налоговых ставок в мире. Она «даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская», отметил президент в видеообращении. Рынок сразу же отреагировал на заявления президента России.В источнике
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Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

Российская газета11:33

Уменьшить в 6 раз: в российской IT-отрасли будет самая низкая налоговая ставка в мире

Вести.Ru11:10

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

RT на русском11:05

Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Интерфакс11:01

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБК11:59

Путин предложил навсегда снизить до 3% налог на прибыль для IT-компаний

Говорит Москва10:51

Путин объявил о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъ10:45
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Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
REGNUM05:55
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Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском12:59

Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина

Предприниматель Александр Родионов был приговорен Мосгорсудом к трем годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс рублей по делу о хищении не менее 225 млн рублей при строительстве дома приемов в резиденции президента РФ.
Московский Комсомолец06:56
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Бокерию наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента центра имени Бакулева Леонида Бокерии орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости12:46
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Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»

Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Деловое.ТВ09:49
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