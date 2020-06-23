Путин предложил снизить налог на прибыль для IT-компаний до 3 %

Новую ставку налога в 3 % Путин назвал одной из самых низких налоговых ставок в мире. Она «даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская», отметил президент в видеообращении. Рынок сразу же отреагировал на заявления президента России.