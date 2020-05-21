Президент РФ Владимир Путин заявил, что высшее образование должно стать более доступным и для этого нужно снизить процентную ставку по образовательным кредитам, передает «Интерфакс».

Путин предложил снизить ставку по образовательным кредитам с 8% до 3%

Общество Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. введенных из-за коронавируса.

Общество Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году. 1,2K

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,9K

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 3

Гаджеты Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса. 27

Финансы Силуанов исключил отмену бюджетного правила Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов. 3

Общество Ростуризм назвал сроки выхода туристической отрасли из карантина Первый этап выхода из карантинных мер по коронавирусу начнется с 1 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. 442

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 845

Политика Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать. 1,1K

Экономика АСВ подало иск о банкротстве Коркунова Банкротства и пандемия: памятка для арбитражных управляющих В начале марта АСВ потребовало привлечь контролирующих лиц "Анкор Банка", в числе которых и Коркунов, к субсидиарной ответственности на общую сумму более 5,94 млрд руб. Соответствующее заявление конкурсный управляющий подал в АС Татарстана. 3

Шоу-бизнес Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу. 23

Политика Первая партия американских аппаратов ИВЛ доставлена в Россию В Россию прибыл первый самолет с 50 американскими аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство США в Москве. 182

Общество В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.

Наука Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти. 10

Политика Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.