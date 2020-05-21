Коронавирус

Полит.руПолит.руПутин предложил снизить ставку по образовательным кредитам с 8% до 3%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что высшее образование должно стать более доступным и для этого нужно снизить процентную ставку по образовательным кредитам, передает «Интерфакс».
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Путин поручил снизить ставки по образовательным кредитам с 8 до 3%

Московский Комсомолец09:04

Михаил Эскиндаров: Желающих оформить образовательные кредиты станет больше

Российская газета11:00

Путин предложил снизить ставку по образовательным кредитам почти в три раза

News.ru09:18

Путин поручил снизить ставку по образовательным кредитам до 3%

Вести.Ru10:26

Путин поручил наращивать доступность бесплатного образования

РИА Новости08:54

Путин заявил о необходимости расширить доступ к бесплатному образованию в регионах

Газета.Ru09:14

Путин призвал снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

Интерфакс09:06
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Общество

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. введенных из-за коронавируса.
РБК 12:49
Армия и оружие

СМИ сообщили о переброске истребителей из Хмеймима в Ливию

Рамблер 09:37
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Общество

В Краснодарском крае продлят карантинные ограничения до 6 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении до 6 июня карантинных ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:35
797
Общество

Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ

Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru 07:50
1,2K
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
5,9K
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
3
Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone

Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
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Культура

Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»

Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
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Политика

СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу

Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
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Экономика

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

ВВП России упадет на 16% во втором квартале 2020 года, сообщает Bloomberg, прогноз которого основан на данных российского Минфина.
Газета.Ru 11:29
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Финансы

Силуанов исключил отмену бюджетного правила

Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:18
3
Армия и оружие

США обеспокоены беспилотным режимом Су-57

РЕН ТВ 19 мая в 20:03
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Армия и оружие

Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных

В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
3
Общество

Ростуризм назвал сроки выхода туристической отрасли из карантина

Первый этап выхода из карантинных мер по коронавирусу начнется с 1 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
66.ru 19 мая в 23:10
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
18
Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
2,3K
Политика

Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать.
Пятый канал вчера в 09:48
1,1K
Экономика

АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

Банкротства и пандемия: памятка для арбитражных управляющих В начале марта АСВ потребовало привлечь контролирующих лиц "Анкор Банка", в числе которых и Коркунов, к субсидиарной ответственности на общую сумму более 5,94 млрд руб. Соответствующее заявление конкурсный управляющий подал в АС Татарстана.
Право.ру вчера в 14:46
3
Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
23
Политика

Первая партия американских аппаратов ИВЛ доставлена в Россию

В Россию прибыл первый самолет с 50 американскими аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство США в Москве.
Ведомости 10:29
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Космос

Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли

iReactor 19 мая в 10:31
57
Общество

«И тут русская угроза»: Норвегию пугают разработки нефти в Арктике

Дале заявил журналистам, что у российских компаний уже имеется разрешение и лицензии на нефтеразработки в Арктике.
ИА Новороссия 09:53
8
Общество

В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки

Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.
RT на русском 11:23
Наука

Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые

Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти.
Live24 вчера в 13:21
10
Общество

Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы

РИА Новости 12:25
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Политика

Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами

Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Армия и оружие

Глава ДНР приказал войскам открывать огонь в ответ на обстрелы ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ войскам народной республики открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ.
ФАН 12:44
Армия и оружие

Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт

Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru 04:28
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Кино

Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода

Kinonews.ru 19 мая в 06:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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