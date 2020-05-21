Президент РФ Владимир Путин заявил, что высшее образование должно стать более доступным и для этого нужно снизить процентную ставку по образовательным кредитам, передает «Интерфакс».

Путин предложил снизить ставку по образовательным кредитам с 8% до 3%

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