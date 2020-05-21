Коронавирус
Полит.руПутин предложил снизить ставку по образовательным кредитам с 8% до 3%
Президент РФ Владимир Путин заявил, что высшее образование должно стать более доступным и для этого нужно снизить процентную ставку по образовательным кредитам, передает «Интерфакс».
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Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 13:11
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве
В условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Москве можно продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.
Интерфакс 12:36
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor 19 мая в 10:31
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Армия и оружие
Украина усиливает обстрелы. В ДНР готовятся к обострению конфликта
Донецк, 21 мая 2020, 19:01 — REGNUM Системы государственного и военного управления Донецкой Народной Республики приведены в готовность к обострению военной обстановки, заявил 21 мая глава ДНР Денис Пушилин.
REGNUM 12:01
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ вчера в 10:02
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 19 мая в 15:30
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Шоу-бизнес
Орбакайте трогательно поздравила сына с днем рождения
Кристина Орбакайте поздравила с днем рождения своего старшего сына Никиту Преснякова.
Пятый канал 03:49
Политика
Выдвиженец Трампа возглавит Национальную разведку США
После оставления должности директора Национальной разведки, Гренелл, возможно, возглавит президентский консультативный совет по разведке.
ИА Красная Весна 19 мая в 14:24
Здоровье
Медикам Хомутовской ЦРБ обещали выплатить компенсацию в мае
Напомним, сотрудники Хомутовской центральной районной больницы заявили о занижении статистики по коронавирусу в районе и об отсутствии обещанных президентом России Владимиром Путиным доплат за работу с ковидными пациентами.
Kursk.com 11:12
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News 08:14
Авто
Volvo ограничила максимальную скорость автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Volvo Cars, каждый автомобиль Volvo теперь имеет специальный «ключ безопасности», позволяющий владельцу дополнительно ограничивать максимальную скорость, например, перед тем, как отдавать машину другим членам семьи или начинающим водителям.
Автоновости дня вчера в 03:21
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов опубликовал умилительное фото с годовалой дочерью
Эмин Агаларов действительно продолжает уделять много внимания Афине и чаще обычного публикует фото и видео с дочерью.
Вокруг ТВ вчера в 17:14
Экономика
Для брянских предпринимателей упростили процедуру получения субсидий
УФНС России по Брянской области сообщило о том, что индивидуальные предприниматели могут подать заявление на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи.
РИА Стрела 08:48
Наука
Гарвардские ученые успешно испытали вакцину против коронавируса
Ученые из Гарвардской медицинской школы провели успешные испытания прототипа вакцины против коронавируса.
Актуальные Новости 11:02