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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых

Президент Владимир Путин в ходе выступления на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.
Коммерсантъ
«Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое», — спрогнозировал Костин.
Forbes
Программа ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых была предложена правительством в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры для застройщиков жилья.
Frank Media
Благодаря снижению ключевой ставки с 1 мая 2022 года ставка по льготной ипотеке была снижена до 9%, а сама программа продлена до конца 2022 года.
ТАСС

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