КоммерсантъПутин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовыхПрезидент Владимир Путин в ходе выступления на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.Коммерсантъ«Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое», — спрогнозировал Костин.ForbesПрограмма ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых была предложена правительством в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры для застройщиков жилья.Frank MediaБлагодаря снижению ключевой ставки с 1 мая 2022 года ставка по льготной ипотеке была снижена до 9%, а сама программа продлена до конца 2022 года.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБКИзвестияТатарстан-24Вместе-РФТВ ЦентрТК ЗвездаDaily MoscowРЕН ТВДума ТВНТВПятый каналКомсомольская правдаМосква 24DP.RUКомсомольская правдаDOMEX-НедвижимостьYA62.ruКапитал страныУчительская газетаВаши новостиГазета.RuМолваREGNUMУльяновск онлайнNewInformИА Красная ВеснаVSE42.RUЭкономика сегодняRuposters.ruЦарьградNeva.TodayЯркубТверские ведомостиРоссийская газетаПодробнее о событииПутин допустил снижение льготной ипотеки до 7%Известия09:23Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%Banknn.ru09:43Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%ТАСС09:29Президент России Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовыхLenta.ru09:00Президент Путин на ПМЭФ призвал снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов в годРИА Новости09:53Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%DP.RU09:13Ставка по льготной ипотеке в России снизится до 7%DOMEX-Недвижимость09:01Показать ещёОценить640Поделиться