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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых

Президент Владимир Путин в ходе выступления на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.
Коммерсантъ
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Интерфакс
Программа ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых была предложена правительством в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры для застройщиков жилья.
Frank Media
Условия программы льготной ипотеки менялись несколько раз за последние два года.
ТАСС

Подробнее о событии

Президент Путин на ПМЭФ призвал снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов в год
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Президент Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7 процентов
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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
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