КоммерсантъПутин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовыхПрезидент России Владимир Путин на совещании по состоянию экономики государства предложил снизить ставку льготного ипотечного кредита до 9%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные Кремля.The Moscow PostПрезидент уверен, что действие программы льготной ипотеки нужно продлить до конца текущего года.БИЗНЕС OnlineВ конце марта власти РФ изменили условия льготной ипотеки, повысив ставку с 7% до 12% годовых.Expert.ruНа заседании 18 марта Банк России сохранил ставку на уровне 20% годовых.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВТатарстан-24Дума ТВМИР 24Мой БрянскРБКМоя Москва.онлайнИзвестияЦентральная Служба НовостейНТВDaily MoscowКомсомольская правдаМосква 24ТК ЗвездаЭкономика сегодняRTVIИзвестияЦарьградЦентральная Служба НовостейАМИТЕЛПолитическая ЭкспертизаАБНАстрахань 24БашинформForbesОбластная газетаРЕН ТВNSP.ruИА ЯСИАФАНThe Moscow PostiReactorПетербургский дневникНИА СамараГТРК МурманГЛАС.RUНациональная служба новостей66.ruПодробнее о событииПутин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% для доступности жильяLenta.ruвчера в 10:25Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке в РоссииRT на русскомвчера в 13:24Льготную ипотеку удешевят и продлят. Главные заявления Путина на совещании по экономикеТАССвчера в 11:45Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентовРоссийская газетавчера в 15:56Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовыхКоммерсантъвчера в 10:19Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки с 12 до 9 процентовРИА Новостивчера в 10:16Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%Интерфаксвчера в 10:28Показать ещёОценить1,1KПоделиться