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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых

Президент России Владимир Путин на совещании по состоянию экономики государства предложил снизить ставку льготного ипотечного кредита до 9%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные
 Кремля.
The Moscow Post
Президент уверен, что действие программы льготной ипотеки нужно продлить до конца текущего года.
БИЗНЕС Online
В конце марта власти РФ изменили условия льготной ипотеки, повысив ставку с 7% до 12% годовых.
Expert.ru
На заседании 18 марта Банк России сохранил ставку на уровне 20% годовых.
Интерфакс

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