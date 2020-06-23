В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения к россиянам. Глава государства посчитал, что это правильное решение.

В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли

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