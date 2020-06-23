Экономика
Piter.tvВ России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли
В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения к россиянам. Глава государства посчитал, что это правильное решение.
Читать в источнике
Оценить685
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 14:00
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Происшествия
Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец 18:43
Общество
Российскую судью отправили в отставку из-за букета цветов
В перерыве заседания в зал вошла судья Рона Сопчук и попыталась вручить Бочкареву букет цветов со словами: «Я пришла поздравить вас с Международным женским днем».
Lenta.ru 09:33
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Футбол
Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
Sport24.ru 16:44
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Единоборства
Джон Джонс: «Не собираюсь драться в ближайшее время»
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, после публичного конфликта с президентом организации отказавшийся от своего титула, не планирует в ближайшее время возвращаться в октагон.
FightTime.ru 16:43
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Соединенные Штаты планируют перебросить часть войск из Германии в Польшу.
Коммерсантъ вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Лолита через суд выселяет бывшего мужа
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
НТВ 06:19
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Здоровье
В Свердловской области коронавирус диагностирован у 182 человек
Kursk.com 23 июня в 03:39
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Футбол
Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги
Soccer.ru вчера в 18:41
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22