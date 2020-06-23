В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения к россиянам. Глава государства посчитал, что это правильное решение.

В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли

Общество Песков прокомментировал дело Серебренникова Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 64

Общество Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК. 179

Происшествия ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве 1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 908

Политика В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 178

Авто Lordstown представил новый электрический пикап Endurance После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 9

Общество Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут. 14

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,9K

Политика Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, проголосовал по поправкам к Конституции на участке № 2714 в одной из московских школ. 11

Общество В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей. 296

Происшествия Мощный взрыв прогремел в Тегеране В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв. 10

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Политика Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Общественной палаты высказал свою позицию относительно возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию, о котором в последнее время говорится в СМИ и социальных сетях. 2,1K

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. 523