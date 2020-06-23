По расчётам, предложенная мера увеличит доходы бюджета на 60 млрд рублей в год.

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 410

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,4K

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 75

Футбол «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».

Спорт США могут отказаться от финансирования WADA Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если оно не предпримет серьезных шагов по реформам, сообщает Washington Post.

Общество В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. 1,4K

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 32

Футбол Эксперт: Ганчаренко исправно делал свою работу в ЦСКА В субботу ЦСКА уступил петербургскому "Зениту" в 23-м туре Российской премьер-лиги со счетом 0:4. В понедельник армейский клуб объявил, что в связи с плохим самочувствием Ганчаренко команду к матчу следующего тура против московского "Динамо" будет готовить старший тренер Сергей Овчинников.

Политика Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости. 49

Общество Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья. 243

Экономика МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%). 100

Политика Москалькова сообщила о переговорах об обмене Уилана на Бута и Ярошенко Переговоры о возвращении россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой проходят в режиме конфиденциальности, сообщила уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова. 54

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 106

Политика Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня. 2,1K

Политика Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР). 1

Происшествия В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. 7

Политика Президента Косово обвинили в сотне убийств Президента Косово Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. 1

Политика На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.