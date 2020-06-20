Коронавирус
РИА НовостиПутин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных
"Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.
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с чего всё началось
Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, а именно – на июль и август, объявил президент России Владимир Путин на встрече с медработниками накануне Дня медика.Ведомости07:13
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Доплаты медикам за работу с больными коронавирусом сохранятся в июле и августе
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