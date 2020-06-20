с чего всё началось

"Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.

Общество Юрист рассказал, за что могут запретить выезд за границу Выезд за границу могут запретить не только судебные приставы за долги или невыполнение требований неимущественного характера, но невыездными могут быть военнослужащие, имеющие доступ к гостайне, а также те, кто сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении выездных документов.

Происшествия Экспертиза признала Ефремова вменяемым Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве. 497

Происшествия Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ. 65

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Армия и оружие Российский «Пересвет» рассекретили Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal. 7

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 481

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева пригрозила Ксении Собчак Вчера Собчак разместила снимок до и после фотошопа, обратившись к подругам, что удивительно, как они не могут узнать её на снимках после ретуши. 1

Технологии Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня. 18

Гаджеты В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.

Шоу-бизнес Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.

Авто Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 58