Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.
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с чего всё началось
Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, а именно – на июль и август, объявил
 президент России Владимир Путин на встрече с медработниками накануне Дня медика.
Ведомости07:13

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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

RT на русском10:49

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Интерфакс07:25

Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета

Коммерсантъ07:34

Все доплаты медикам за работу с коронавирусом сохранят в июле и августе

ТАСС07:29

Путин продлил на июль и август доплаты медикам за работу с коронавирусом

Ведомости07:40

Путин решил продлить дополнительные выплаты медикам еще на два месяца

Новая газета07:19

Путин поручил продлить до конца лета выплаты медикам за борьбу с COVID-19

РИА Новости08:09
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Общество

В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
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Армия и оружие

Россия защищена от возможных ударов США через Северный полюс

Вести.Ru 12:56
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Автоспорт

Алекс Дзанарди находится в тяжелом состоянии

Autosport.com.ru вчера в 14:37
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
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Происшествия

Полиция в Рединге оцепила парк после сообщений о нападении

REGNUM 16:43
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Культура

Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Lenta.ru 11:33
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Наука

Ученые, возможно, обнаружили кандидата на темную материю

Группа ученых из разных стран, входящая в коллаб XENON обнародовала итоги экспериментов по поиску загадочной темной материи.
Live24 вчера в 08:41
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова собирается стать опекуном матери

Ефремова не скрывает — она свела общение с матерью к минимуму.
StarHit.ru 18 июня в 23:30
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
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Политика

Власти отказались от расширения границ Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
3
Происшествия

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег

Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Футбол

Семак — о матче с ЦСКА: играли неплохо, победили заслуженно

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал рестарт Российской премьер-лиги и победу своих подопечных над московским ЦСКА со счётом 4:0.
News.ru 14:25
Происшествия

Женщина пострадала из-за взрыва в доме в Донецкой области Украины

Известия 07:17
Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
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Футбол

У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус

Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия 13:33
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Армия и оружие

Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага

«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
Ferra 13:43
Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
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Происшествия

Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM 13:45
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Политика

В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru вчера в 21:26
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Музыка

Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев

Петербургский дневник 05:44
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