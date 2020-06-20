Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.
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с чего всё началось
Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, а именно – на июль и август, объявил
 президент России Владимир Путин на встрече с медработниками накануне Дня медика.
Ведомости07:13

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Доплаты медикам за работу с больными коронавирусом сохранятся в июле и августе

Комсомольская правда19:09

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Интерфакс07:25

Путин продлил на июль и август доплаты медикам за работу с коронавирусом

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Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета

Коммерсантъ07:34

Все доплаты медикам за работу с коронавирусом сохранят в июле и августе

ТАСС07:29

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

RT на русском10:49

Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медикам

РИА Новости08:09
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