с чего всё началось

Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона. 579

Происшествия В Калининградской области загорелся детский дом Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Политика В США уволился прокурор, который вел дела против адвокатов Трампа Господин Берман заявил, что согласился оставить пост с гарантией того, что ход расследования в отношении окружения президента США Дональда Трампа прокуратурой не будет нарушен.

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 784

Общество Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость. 4

Наука Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. 3

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. 90

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 378

Футбол Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака» Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 18

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия. 92

Общество Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. 8

Политика Трамп заявил, что США попытаются помочь Китаю и Индии Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Индия перебросила на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребители для укрепления своих вооруженных сил после произошедшего инцидента на индийско-китайской границе, в ходе которого погибли 20 индийских военнослужащих. 1

Наука Употребление кофе может снизить риск аритмии В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе. 1

Авто Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 58