Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.
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Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, а именно – на июль и август, объявил
 президент России Владимир Путин на встрече с медработниками накануне Дня медика.
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

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Все доплаты медикам за работу с коронавирусом сохранят в июле и августе

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Новая газета07:19

Путин поручил продлить до конца лета выплаты медикам за борьбу с COVID-19

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В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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Политика

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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Футбол

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Музыка

Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев

Российский музыкант и композитор Олег Парастаев скончался на 62-м году жизни.
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Происшествия

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Общество

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Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
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Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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