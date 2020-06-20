Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.
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с чего всё началось
Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, а именно июль и август, объявил
 президент России Владимир Путин на встрече с медработниками накануне Дня медика.
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Все доплаты медикам за работу с коронавирусом сохранят в июле и августе

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Политика

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Экономика

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Кино

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Политика

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Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл в гостях «Урал». Казанцы пропустили первыми – Сантос отправил мяч в свои ворота.
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