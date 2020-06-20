с чего всё началось

Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 64

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.

Энергетика Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. 15

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 969

Кино Кадры первого мультфильма в 3D от Миядзаки появились в Сети В Сети опубликовали первые кадры мультфильма «Ая и ведьма» от студии Ghibli Миядзаки, об этом пишет 360ТВ.

Общество В Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ). 51

Политика Лукашенко уверен, что сорвал «майдан» в Белоруссии Лукашенко уверен, что весь мир сегодня следит за ситуацией в Белоруссии, и в связи с этим усилились действия некоторых сил извне, которым выгодно дестабилизировать страну. 853

Политика Песков призвал Индию и Китай проявить мудрость Москва, 20 июня 2020, 16:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Индию и Китай проявить дипломатическую мудрость. 2

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 520

Футбол Урал — Рубин 1:2 В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл в гостях «Урал». Казанцы пропустили первыми – Сантос отправил мяч в свои ворота.

Происшествия В Москве молния ударила в посетителей парка В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.

Технологии Консоль PlayStation 5 засняли на производстве В сети появился снимок, на котором видно, как работники Sony держат в руках PlayStation 5. Отмечается, что увеличенные габариты консоли призваны уменьшить уровень шумов, свойственных PlayStaion 4, а также нагрев корпуса. 4

Политика В Кремле назвали отношения России и Польши плохими Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. 125

Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 8