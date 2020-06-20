с чего всё началось

Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.

Шоу-бизнес Юлиан и Анастасия официально развелись Юлиан и Анастасия поженились в марте прошлого года, но семейная жизнь не задалась. Несколько месяцев назад пара объявила о расставании. 5

Гаджеты Apple может переименовать iPhone и iOS Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone. 35

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,4K

Здоровье Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. 3

Футбол СМИ: «Краснодар» не получал официальных обращений по поводу ситуации с коронавирусом в «Динамо» С футбольным клубом «Краснодар» не выходили на связь по вопросу о возможной вспышке коронавируса в стане московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова. 920

Технологии Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store. 261

Космос Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей. 5

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 11