Коронавирус
RT на русскомПутин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин поручил сохранить в июле и августе все денежные надбавки для борющихся с коронавирусом медиков. Глава государства подчеркнул, что эти выплаты не будут облагаться налогом.
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с чего всё началось
Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, а именно – на июль и август, объявил президент России Владимир Путин на встрече с медработниками накануне Дня медика.Ведомости07:13
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