Политика
BFM.ruПутин предложил провести саммит стран-основателей ООН
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.
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Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Армия и оружие
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
В бункере в аэропорту Луганска, который занимали атаковавшие Донбасс силы ВСУ, еще в 2014 году ополченцы находили свидетельства того, что США оказывают помощь Украине.
Политика
В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
Политика
Путин пожал руку принцу Чарльзу
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсуждался переход нападающего Александра Кокорина в "Сочи".
Футбол
Итальянец Маттиусси назначен новым тренером-реабилитологом «Ростова»
Специалист уже присоединился к «Ростову» на сборе в Абу-Даби, где команда готовится ко второй части сезона.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО
Российские С-400 совместимы с системами Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Происшествия
Кива прокомментировал драку в киевском ресторане
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Общество
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Шоу-бизнес
Поклонники обратили внимание на усталый вид Ляйсан Утяшевой
Столько резкая перемена во внешности поклонники не смогли оставить без внимания — в комментариях подписчики девушки начали обсуждать, что с Утяшевой могло случиться.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Гаджеты
В Роскачестве назвали бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов
В Роскачестве протестировали модели бюджетных смартфонов и пришли к выводу, что многие из них могут составить конкуренцию дорогим флагманам.
Происшествия
Замглавы Генштаба России обвинили в хищении почти 6,7 миллиарда рублей
Арсланов обвиняется в хищении 191,5 миллиона рублей и не менее 6,5 миллиарда рублей при выполнении госконтракта на ремонт военной техники.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Общество