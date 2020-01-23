Политика

BFM.ruBFM.ruПутин предложил провести саммит стран-основателей ООН

Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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