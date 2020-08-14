Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
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Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.В источнике
С учётом этого предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн формате встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.
Подробнее о событии
«Вопрос срочный»: Путин предложил срочно провести онлайн-саммит Совбеза ООН
Комсомольская правда10:41