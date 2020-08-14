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Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.В источнике
Владимир Путин
С учётом этого предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн формате встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.
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Комсомольская правда

«Вопрос срочный»: Путин предложил срочно провести онлайн-саммит Совбеза ООН

Комсомольская правда10:41
РБК

Путин предложил создать механизм безопасности в зоне Персидского залива

РБК10:37
RT на русском

Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по СВПД

RT на русском10:14
ТАСС

Путин предложил «пятерке», ФРГ и Ирану обсудить механизм безопасности в Персидском заливе

ТАСС10:28
Газета.Ru

Путин предложил провести онлайн-саммит «ядерной пятерки»

Газета.Ru10:23
РИА Новости

Путин предложил провести онлайн-встречу глав стран — членов Совбеза ООН

РИА Новости10:36
Известия

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Известия10:14

Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе

В регионе Персидского залива не должно быть шантажа и диктата с чьей-либо стороны, а существующие проблемы следует решать на коллективной основе без односторонних подходов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе
RT на русском10:36

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Орешкин: ЦСКА предстоит большая работа, чтобы вернуться в лидеры

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РИА Новости10:33

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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«Если вы считаете себя человеком чести, скажите на всю страну, что вы были не правы». Мать судьи Казарцева призвала комментатора Шмурнова извиниться

Мать судьи Василия Казарцева Зинаида Александровна после матча «Сочи» — «Спартак» написала письмо комментатору Александру Шмурнову с просьбой извиниться за высказывания в прямом эфире в адрес ее сына.
Фонтанка.Ру09:53