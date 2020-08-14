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Известия

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.В источнике
Владимир Путин
С учётом этого предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн формате встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.
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Газета.Ru

Путин предложил провести онлайн-саммит «ядерной пятерки»

Газета.Ru10:23
Известия

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Известия10:31
РБК

Путин предложил создать механизм безопасности в зоне Персидского залива

РБК11:30
ТАСС

Путин предложил «пятерке», ФРГ и Ирану обсудить механизм безопасности в Персидском заливе

ТАСС10:28
РИА Новости

Путин предложил провести онлайн-встречу глав стран — членов Совбеза ООН

РИА Новости10:36
Комсомольская правда

Путин заявил, что Россия останется приверженцем иранской ядерной сделки

Комсомольская правда10:54
RT на русском

Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе

RT на русском10:36

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru09:28
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Главы МИД ЕС выступили за введение санкций в отношении Белоруссии

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Газета.Ru12:13

МВД Белоруссии уточнило позицию об издевательствах над задержанными

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Общественная служба новостей10:36
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

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ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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