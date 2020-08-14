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Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.В источнике
С чего всё началось
В заявлении российского лидера, опубликованном на сайте
Кремля, отмечается, что саммит призван наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.
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Комсомольская правдавчера в 10:54