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Известия
Известия

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.В источнике
С чего всё началось
В заявлении российского лидера, опубликованном на сайте
 Кремля, отмечается, что саммит призван наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.
ТАССвчера в 14:03
Подробнее о событии
РИА Новости

В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану

РИА Новостивчера в 13:35
Комсомольская правда

Путин заявил, что Россия останется приверженцем иранской ядерной сделки

Комсомольская правдавчера в 10:54
Известия

Макрон выразил готовность поучаствовать в саммите «ядерной пятерки»

Известиявчера в 13:04
ТАСС

ООН поддерживает инициативы по сохранению иранской ядерной сделки

ТАССвчера в 14:03
Газета.Ru

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Газета.Ruвчера в 12:45
RT на русском

Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по СВПД

RT на русскомвчера в 10:14
РБК

СМИ сообщили о готовности Макрона принять участие во встрече по Ирану

РБКвчера в 13:05

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
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Китай может оказаться вне глобальной долларовой системы

Специалисты постоянно озвучивают призывы по поводу мер, которые необходимо принимать для того, чтобы укрепить позицию юаня на глобальных пространствах рынка – именно это нужно для снижения зависимости от доллара и для того, чтобы предотвратить появление финансового железного занавеса.
Live24вчера в 06:16
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Посол в Белоруссии объяснил освобождение 32 задержанных ранее россиян

Возвращение на родину задержанных в Белоруссии перед выборами граждан России было совершено в полном соответствии не только с международными нормами, но и нормами национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.
Life.ruвчера в 16:31