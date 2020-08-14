Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Смотрите также
Главы МИД ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Стало известно местонахождение Ефремова
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию
Российские историки раскрыли правду о разгроме Красной армии под Варшавой
МВД Белоруссии сообщило о 121 пострадавшем сотруднике милиции
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Тысячи протестующих пришли к зданию ЦИК Белоруссии
Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин предложил в самое ближайшее время провести встречу руководителей государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН в онлайн-формате и пригласить на нее лидеров Германии и Ирана, передает
пресс-служба Кремля.
Подробнее о событии