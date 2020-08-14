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Известия
Известия

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин предложил в самое ближайшее время провести встречу руководителей государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН в онлайн-формате и пригласить на нее лидеров Германии и Ирана, передает
 пресс-служба Кремля.
Ведомости10:42
Подробнее о событии
RT на русском

Трамп: мне пока не сообщили об инициативе Путина о саммите по Ирану

RT на русском14:26
РИА Новости

В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану

РИА Новости13:35
РБК

СМИ сообщили о готовности Макрона принять участие во встрече по Ирану

РБК13:05
Известия

Макрон выразил готовность поучаствовать в саммите «ядерной пятерки»

Известия13:04
Газета.Ru

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Газета.Ru12:45
ТАСС

Трампа пока еще не проинформировали о предложении Путина о саммите по Ирану

ТАСС13:56
Комсомольская правда

Путин заявил, что Россия останется приверженцем иранской ядерной сделки

Комсомольская правда10:54

Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии «вагнеровцев»

32 россиянина, вернувшиеся на родину после задержания 29 июля в Белоруссии и заподозренные местными властями в причастности к ЧВК "Вагнер", не будут преследоваться в России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии «вагнеровцев»
Интерфакс13:13

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
90

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъ18:16
33

«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
Капитал страны08:51
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АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54