Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Если предприятие сохранит 90% сотрудников, то кредит и проценты будут списаны

Вести.Ru10:41

Пострадавшим от коронавируса предприятиям спишут часть налогов и страховых взносов

Фонтанка.Ру10:14

Самозанятым спишут все налоги за 2019 год

Комсомольская правда09:52

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro10:08

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

РИА Новости10:09

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолец09:47

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс10:13
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество

В Челябинской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Алексей Текслер продлил действие режима самоизоляции в Челябинской области до 31 мая.
74.ru 10:32
4
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
41
Общество

Когда выходим с карантина и кому дадут денег: обращение Путина в одном абзаце

Врачи, соцработники и семьи с детьми остро нуждаются в деньгах, поэтому первые должны получить гарантированные апрельские выплаты до 15 мая (Путин лично проверит каждый регион), вторым доплатят по 10–45 тысяч рублей (в зависимости от должности и степени ответственности), третьим тоже дадут денег.
Новости Перми 59.ru 10:02
Политика

Собянин попросил Путина поручить помочь регионам с выпадающими доходами

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.
РИА Новости 10:50
Политика

Президент России объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и поэтапном выходе из режима самоизоляции.
РИА Дагестан 10:37
99
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
1
Общество

Путин подписал указ о допмерах поддержки российских семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
1
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
52
Политика

11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»

Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
5,4K
Политика

Путин: все массовые мероприятия по-прежнему запрещены

Все массовые мероприятия в России по-прежнему запрещены, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:26
3
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
12
Политика

Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе.
РЕН ТВ 10:43
Общество

В Санкт-Петербурге вводится масочно-перчаточный режим

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.
Русская Планета вчера в 20:41
1,1K
Гаджеты

Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 768G

Вашингтон, 11 мая 2020, 12:53 — REGNUM Американская компания Qualcomm выпустила новый чипсет Snapdragon 768G для высокопроизводительных мобильных устройств.
REGNUM 05:53
1
Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
42
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
903
Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
2K
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
49
Общество

Голикова назвала условие начала снятия ограничений еще в 22 регионах

Двадцать два региона могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 10:42
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Культура

Умер американский актер Джерри Стиллер

РИА Новости 07:21
7
Общество

Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году

Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
13
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
106
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
84
Политика

Путин заявил о непростой ситуации с безработицей в России

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:39
1
Политика

Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией.
Газета.Ru 10:23
Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
396
Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
14
Авто

Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA

Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.
Letnews.ru вчера в 02:04
Общество

376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
3
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
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