Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Общество
В Челябинской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Алексей Текслер продлил действие режима самоизоляции в Челябинской области до 31 мая.
74.ru 10:32
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Общество
Когда выходим с карантина и кому дадут денег: обращение Путина в одном абзаце
Врачи, соцработники и семьи с детьми остро нуждаются в деньгах, поэтому первые должны получить гарантированные апрельские выплаты до 15 мая (Путин лично проверит каждый регион), вторым доплатят по 10–45 тысяч рублей (в зависимости от должности и степени ответственности), третьим тоже дадут денег.
Новости Перми 59.ru 10:02
Политика
Собянин попросил Путина поручить помочь регионам с выпадающими доходами
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.
РИА Новости 10:50
Политика
Президент России объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и поэтапном выходе из режима самоизоляции.
РИА Дагестан 10:37
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Путин подписал указ о допмерах поддержки российских семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Политика
11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»
Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
Политика
Путин: все массовые мероприятия по-прежнему запрещены
Все массовые мероприятия в России по-прежнему запрещены, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:26
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Политика
Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе.
РЕН ТВ 10:43
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочно-перчаточный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.
Русская Планета вчера в 20:41
Гаджеты
Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 768G
Вашингтон, 11 мая 2020, 12:53 — REGNUM Американская компания Qualcomm выпустила новый чипсет Snapdragon 768G для высокопроизводительных мобильных устройств.
REGNUM 05:53
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
Голикова назвала условие начала снятия ограничений еще в 22 регионах
Двадцать два региона могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 10:42
Культура
Умер американский актер Джерри Стиллер
РИА Новости 07:21
Общество
Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году
Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Политика
Путин заявил о непростой ситуации с безработицей в России
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:39
Политика
Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией.
Газета.Ru 10:23
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
Авто
Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA
Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.
Letnews.ru вчера в 02:04
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
КМВ Новости 08:36
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55