Коронавирус
Profibeer.ruПутин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий, заявил президент.
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Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Политика
Путин дал поручения по сохранению Исторического бульвара Севастополя
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по освобождению Исторического бульвара Севастополя от коммерческих объектов для сохранения целостности его территории.
ТАСС 10:52
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Политика
Путин заявил о беспрецедентных мерах поддержки экономики и граждан
Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 10:29
Хоккей
Кареев попрощался с «Салаватом Юлаевым». Он продолжит карьеру в Европе
По информации «БИЗНЕС Online», Кареев продолжит карьеру в Европе.
Спорт БИЗНЕС Online 06:29
Политика
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней
Среди прочего глава государства объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая.
Readovka67.ru 09:35
Политика
Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией.
Газета.Ru 10:23
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Футбол
В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня
Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.
RT на русском 10:03
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
Экономика
Режим нерабочих дней в России завершается
Режим нерабочих дней с 12-го мая отменяется, - рассказал сегодня на совещании президент Владимир Путин.
Копейский рабочий 10:18
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Здоровье
Названы пять способов профилактики коронавируса
Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:12
Политика
Количество безработных в России удвоилось за апрель
Как отмечает радио "Говорит Москва", чтобы помочь пострадавшим отраслям и не допустить дальнейшего резкого роста безработицы, в России запускают кредитную программу поддержки занятости для пострадавших предприятий.
Новые Известия 10:16
Происшествия
Полицейский в Севастополе врезался в машину с детьми
Ночью в Севастополе произошло ДТП, в результате которого пострадали подростки – девочки 2011 и 2012 годов рождения.
ForPost 10:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Политика
Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги
Глава государства Владимир Путин заявил, что лично проверит ситуацию с выплатами медработникам в каждом регионе.
Газета.Ru 10:03
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 11 мая объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений и окончании единого периода нерабочих дней с 12 мая.
АН Между строк 09:37
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42