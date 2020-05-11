Экономика
РИА НовостиПутин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
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Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
Призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух удивился решению Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых лутца, флипа и риттбергера.
РИА Новости вчера в 11:16
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Происшествия
В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге
Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
Экономика
«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»
"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике.
ТАСС 07:10
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Игры
PlayStation 5 появится в октябре
Российская газета 08:31
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Общество
ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка
Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
Росбалт 07:53
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Политика
Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 10 мая в 16:57
Политика
Лукашенко пригласил главу ВОЗ посетить Белоруссию
Лукашенко по телефону пригласил гендиректора ВОЗ посетить Белоруссию, он согласился, обещал приехать после пандемии COVID-19 – пресс-служба президента Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:10
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сменила имидж и стала похожа на Анастасию Решетову
«Какая-то вы уже неинтересная и скучная», «Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», «Сейчас начнется «копирует Решетову», «хочет вернуть Тимати», натурель явно лучше», — пишут в социальных сетях.
StarHit.ru 10 мая в 07:00
Гаджеты
Представлен игровой 4K-телевизор HiSense E75F
Компания HiSense официально представила игровой телевизор HiSense E75F с разрешением 4K.
Дни24 07:27
Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Игры
Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Кино
Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
Многие зрители сочли, что фильм оскверняет память тех, кто воевал за Родину во время Второй мировой.
StarHit.ru 05:00
Происшествия
Экс-главу Росимущества по РТ выпускают из колонии из-за отмены приговора по взятке 10 млн
Напомним, Вахитовский райсуд Казани в ноябре 2019-го признал Гатина виновным в получении взятки 10 млн рублей в 2013 году — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов.
Реальное время 07:04
Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
Взгляд.ру вчера в 11:34
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Политика
Генерал-лейтенант юстиции Рассохов назначен заместителем главы СКР
Москва, 12 мая 2020, 15:29 — REGNUM Заместителем председателя Следственного комитета России назначен генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов.
REGNUM 08:29
Авто
В России ужесточат требования ввоза праворульных машин
Правила ввоза в Россию автомобилей с правым рулем будут ужесточены с 1 июля 2020 года согласно новому техническому регламенту Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.
Южный автомобиль 10 мая в 08:12
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
В Подмосковье ограничения по работе предприятий продлили до 18 мая
Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.
Аргументы и Факты вчера в 15:48
Шоу-бизнес
24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад
Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Происшествия
В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного
В отделе полиции сотрудник нанёс ему травмы. Полицейскому предъявлено обвинение. Арестован он по ходатайству следователей.
REGNUM 08:23