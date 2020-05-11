Экономика

АгробукАгробукМалому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
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Российская газета12:26

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Московский Комсомолецвчера в 09:47

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Газета Metroвчера в 10:08
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