Экономика
ГородовойМалому бизнесу спишут налоги и страховые взносы
Путин признал, что простого переноса платежей с рассрочкой будет мало. Вместо этого компаниям спишут все налоги и сборы, кроме НДС, за апрель, май и июнь 2020 года. Поддержка коснется индивидуальных предпринимателей, малых и средних компаний и некоммерческих организаций.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
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Ушла из жизни депутат заксобрания Приамурья Татьяна Фарафонтова
12 мая продолжительной болезни ушла из жизни депутат Законодательного собрания Амурской области Татьяна Фарафонтова.
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Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
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Коммерсантъ 13:21
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Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов
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Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Белый дом США не сомневается в отличном здравии Путина
Вашингтон, 13 мая 2020, 04:13 — REGNUM Власти США не видят оснований опасаться за состояние здоровья российского лидера Владимира Путина, заявил советник американского президента Дональда Трампа по делам национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе брифинга.
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Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Здоровье
Названа доля пациентов старше 65 лет с коронавирусом в Забайкалье
В моностационарах для пациентов с подтверждённым коронавирусом в Забайкальском крае около 16,5% людей старше 65 лет, сообщили «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с эпидемией в регионе.
Московский Комсомолец Чита 02:51
Происшествия
На Колыме ищут пропавших в открытом море рыбаков
Магадан, Магаданская область, 10 мая 2020, 05:39 — REGNUM В Магаданской области, днём 8 мая в районе мыса Речного (Тауйская губа) была обнаружена в море перевёрнутая лодка.
REGNUM 09 мая в 22:39
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Правительство утвердило правила получения выплат для семей с детьми
На дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года смогут претендовать российские семьи, которые имеют право на материнский капитал, а также семьи, в которых есть дети до трех лет.
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Канцлер Австрии анонсировал отмену контроля на границе с Швейцарией
Как сообщает телеканал SRF, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о возможной отмене контроля на границе с Швейцарией, введенного из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:15
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Хавбек «Вулверхэмптона» нарушил карантин в компании красоток из британского реалити-шоу
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По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту.
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Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
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Экономика
Теперь горячая вода и отопление. С 1 июня повышаются тарифы на коммунальные услуги
В Беларуси с 1 июня 2020 года подорожает горячая вода и отопление. Повышение тарифов на коммунальные услуги является плановым.
КП - Беларусь вчера в 07:39
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Авто
Продажи новых автомобилей в апреле в России упали на 72%
В апреле 2020 года объем продаж новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), уменьшился на 72,4% по сравнению с АППГ и составил всего 38 922 экземпляра.
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Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи
Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.
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Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
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«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
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