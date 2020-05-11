Экономика
РИА НовостиПутин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
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Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 10 мая в 03:21
Общество
Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru вчера в 12:14
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
Общество
Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения
Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
РБК 19:06
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
Российская газета 08:57
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия 07:13
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 07:06
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Экономика
В «Авито» увидели восстановление спроса на рынке недвижимости
После резкого падения в связи с внедрением карантинных мер и ослаблением рубля спрос на российском рынке недвижимости в мае вырос на 46,7% в сравнении с самой нижней точкой падения на начало апреля.
РБК 06:53
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусной инфекции в России.
Peterburg2.ru 16:42
Происшествия
У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова
Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Здоровье
Ученые назвали правильное питание залогом здоровья
Отмечается, что большое число смертей от COVID-19 связаны с плохим обменом веществ, ожирением и диабетом.
Росбалт 12:56
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ 17:49
Общество
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Политика
Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
Игры
Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский
Игромания.ру вчера в 13:28
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Армия и оружие
Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике
ФАН 05:33
Здоровье
В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом
Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12