Экономика

Rayon72.ruRayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят

Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Помощь пострадавшему бизнесу сокращает бюджеты регионов

Коммерсантъ11 мая в 17:41
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов

В конце апреля WADA объявило о завершении расследований против 298 российских спортсменов.
РБК 14:29
Наука

Физики создали когерентный лидар нового поколения

Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
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Коммерсантъ 12:55
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Экономика

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Кино

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В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

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Минобрнауки ознакомилось с письмом студентов МГУ о домогательствах со стороны преподавателя.
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Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
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