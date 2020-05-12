Экономика
Rayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят
Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Общество
Беглов оценил работу временного госпиталя в «Ленэкспо»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе со службой главного санитарного врача города посетил временный госпиталь в «Ленэкспо», работу которого после жалоб пациентов проверяет прокуратура.
Известия 05:50
Общество
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Покупателей без масок в магазине могут не обслуживать.
Медиа-Центр 35media.ru 09:29
Политика
Трамп рассказал, когда США могут разработать вакцину от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразился надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.
RT на русском 13:40
Политика
Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков
Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Общество
В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Спорт
WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов
В конце апреля WADA объявило о завершении расследований против 298 российских спортсменов.
РБК 14:29
Наука
Физики создали когерентный лидар нового поколения
Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
N+1 08:30
Общество
Завод Volkswagen в Калуге начал увольнять работников
Завод Volkswagen в Калуге объявил о предстоящих увольнениях сотрудников, работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает профсоюз предприятия АСМ.
Коммерсантъ 12:55
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
Отмечается, что продажи минивэна Renault Espace оказались слабыми и за год спрос на модель в Европе упал на 18% до отметки в 9 744 единиц.
32CARS.ru 04:37
Общество
В Подмосковье госпитализируют 600-750 пациентов с коронавирусом в день
Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье остается высоким, в день в больницы попадают от 600 до 750 человек.
ТАСС 14:38
Игры
Игроки обрушили серверы Epic Games Store из-за бесплатной GTA V
Представители магазина оперативно отреагировали в Twitter и сообщили, что усиленно работают над проблемой и к 3 часам ночи по мск. работы серверов были восстановлены.
АБН вчера в 19:50
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
Минобрнауки прокомментировало письмо о домогательствах преподавателя
Минобрнауки ознакомилось с письмом студентов МГУ о домогательствах со стороны преподавателя.
Российская газета 12:48
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru 13 мая в 16:00
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
Авто
Superformance MKIII-R: легендарная Cobra получила современную ливрею
Американский компания Superformance, занимающаяся производством реплик классических американских спорткаров, представила обновлённый родстер MKIII-R с весьма нетипичным оформлением кузова.
Колёса.ru вчера в 07:08
Кино
Шарлиз Терон не появится в приквеле «Безумного Макса»
Миллер рассказал в интервью, что он придумал приквел про каждого персонажа фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".
NewInform 09:39
Футбол
Зинченко попросил коронавирус уйти
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Instagram опубликовал свою фотографию.
Евро-футбол.ру 12:34