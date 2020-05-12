Экономика

АгробукАгробукМалому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
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Путин предложил списать налоги за 2 квартал пострадавшим от пандемии предприятиям

ZAB.RU13 мая в 07:01

Если вы самозанятый

Российская газета12 мая в 12:26

Помощь пострадавшему бизнесу сокращает бюджеты регионов

Коммерсантъ11 мая в 17:41

Президент РФ рассказал о новых налоговых мерах поддержки бизнеса

Гарант12 мая в 02:58

Малым и средним предприятиям, ИП за второй квартал спишут все страховые взносы и налоги кроме НДС

ГТРК Чита12 мая в 00:39

Путин признал, что действующих мер поддержки бизнеса было недостаточно

Primpress.ru11 мая в 20:30

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUM12 мая в 04:28
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Общество

Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период коронавируса составляет 5–5,5 дня.
Известия 09:15
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Происшествия

Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве

Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 13:48
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Общество

В Москве оштрафовали около 80 человек, не носивших маски в магазинах

Руководитель московского департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что в столице оштрафовали около 80 человек, которые не носили маски в предприятиях торговли.
RT на русском 15:36
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Общество

В ВОЗ призвали срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество должно обратить внимание на воспалительный синдром у детей, который наблюдается в странах Европы и Северной Америки, заболевания, вероятно, развивается из-за коронавируса, пишет «МК».
Ореанда-Новости 14:21
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
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Политика

Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает обязательное прохождение тестирования на инфекцию гражданами ряда категорий.
Rambler News Service 12:53
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Киберспорт

Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек

Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру 13:33
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
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Общество

Путин поручил обеспечить продление самоизоляции для лиц старше 65 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 16:13
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Шоу-бизнес

Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину

Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru 08:31
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
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Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
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Общество

Джефф Безос может стать первым триллионером в мире

Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
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Политика

Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

Inc-news.ru вчера в 13:01
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Экономика

Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
РБК 14:30
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях

Поскольку у Малиновской уже был неудачный опыт проведения пластических операций, модель обратилась к проверенному хирургу, который раньше работал с Айзой Анохиной.
Что происходит 08:45
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
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Общество

В Москве за сутки скончались 68 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших с начала пандемии в столице выросло до 1358, сообщили после полуночи в оперативном штабе.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Общество

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
Коммерсантъ 07:06
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Здоровье

Любимов: все рязанские медики получили путинские выплаты

Губернатор Николай Любимов рассказал о выплатах рязанским медикам, работающих с коронавирусными больными.
Московский Комсомолец 13:47
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Армия и оружие

В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок

Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 15:10
Технологии

Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram

Американская компания Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy, говорится в заявлении, размещенном на сайте корпорации.
Live24 14:15
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Кино

Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью

По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
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CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

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Как работают Яндекс.Новости?
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