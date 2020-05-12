Экономика
Мой БрянскПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы пострадавшим от пандемии представителям малого и среднего бизнеса, передаёт РБК.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус
Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 мая, поручил нарастить объем тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции.
Известия 14:46
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
Общество
Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса вчера в 06:59
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Общество
Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу
Новый Калининград.Ru 02:10
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова
Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером.
Спорт-Экспресс 13 мая в 19:23
Политика
Экс-советник Буша-младшего оценил шансы на присоединение Китая к СНВ-3
Китай примет участие в дискуссии по стратегической стабильности в будущем, но России и США до этого следует самостоятельно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.
Взгляд.ру 14:21
Спорт
Стартовала бесплатная раздача игры LEGO Ninjago Movie Video Game
Вашингтон, 15 мая 2020, 20:03 — REGNUM Студия TT Games объявила, что игра LEGO Ninjago Movie Video Game временно стала бесплатной.
REGNUM 13:03
Киберспорт
Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек
Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру 13:33
Происшествия
В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства
В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге
Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Космос
Hellpoint: показаны 16 минут игрового процесса «космической Dark Souls»
Вашингтон, 15 мая 2020, 23:13 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показаны 16 минут игрового процесса Hellpoint.
REGNUM 16:13
Гаджеты
Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости 12:48
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Здоровье
Санитарный врач предостерег Куйвашева от снятия ограничений
Дмитрий Козловский, руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный санитарный врач региона, призвал губернатора области Евгения Куйвашева отложить снятие ограничительных мер в регионе.
СРБ 05:13
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Здоровье
Иммунолог усомнился в возможности повторного заражения коронавирусом
Пациентка в Бурятии, у которой заподозрили повторное заболевание коронавирусом, могла попасть в стационар с другой инфекцией и заболеть COVID-19 позже.
РЕН ТВ 13:07
Наука
Длинные ноги динозавров были нужны не для развития скорости
Подсчитав, сколько энергии тратит каждый динозавр, двигаясь со скоростью ходьбы, исследователи обнаружили, что среди самых крупных те, у кого ноги длиннее, нуждаются в меньшем количестве энергии, чтобы передвигаться.
Популярная механика вчера в 03:56
Экономика
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля
Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Общество
Прокуратура не нашла нарушений в содержании пациентов в «Ленэкспо»
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 18:29 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга закончила проверку условий содержания пациентов в переоборудованном под временный госпиталь выставочном комплексе «Ленэкспо».
REGNUM 11:29
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
Футбол
«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»
«Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.
Metaratings 15:01
Общество
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05