Экономика
РБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
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Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Общество
ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
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Газета.Ru 10 мая в 11:05
Общество
Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка
Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
Общество
Нидерланды продали Украине предназначенный к утилизации картофель
Ранее сообщалось, что в Нидерландах и Бельгии скопились более двух миллионов тонн картофеля из-за эпидемии коронавируса, которая остановила работу большинства предприятий по производству картошки фри.
Российская газета 03:59
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Кино
Богомолов снимет фильм по мотивам сериала «Безопасные связи»
Российский режиссер Константин Богомолов снимет полнометражный фильм и сериал по мотивам скринлайфа «Безопасные связи».
Пятый канал 06:21
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
Общество
Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области
vKurske.com 03:30
Общество
Нижегородский губернатор рассказал о выходе региона из самоизоляции
В Нижегородской области сохраняются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, их постепенное снятие возможно в течение второй декады мая.
Российская газета 02:44
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Авто
Обновленный Kia Picanto появился в продаже
Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.
Новые автомобили 00:51
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
Общество
Еще 66 человек заболели коронавирусом в Самарской области
Сегодня, 12 мая, в Самарской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:43
Здоровье
Известно, какие предприятия начнут работать в Кирове с 12 мая
Регион постепенно выходит из режима повышенной готовности Стало известно, какие предприятия начнут работать в Кировской области с завтрашнего дня, 12 мая.
Новый вариант вчера в 11:13
Игры
Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский
Игромания.ру вчера в 13:28
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области
В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Политика
Саакашвили призвал США к реформам на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
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Здоровье
«Молодежка ОНФ» поздравила медсестер с профессиональным праздником
Волгоградская «Молодежка ОНФ» в рамках акции #МыВместе поздравила коллектив детской больницы № 8. Ребята подарили медикам витаминные лимонные деревья, которые украсят сестринские и порадуют коллектив.
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Гаджеты
Долгожданный смартфон Redmi Note 9 Pro Max поступает в продажу
Долгожданный китайский смартфон Redmi Note 9 Pro Max поступает в продажу. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:59
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
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